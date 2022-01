BLACK COUNTRY, NEW ROAD: IL CANTANTE ISAAC WOOD LASCIA LA BAND CHE ANNULLA IL TOUR MA NON SI SCIOGLIE

A pochi giorni dal secondo atteso disco, “Ants From Up There” esce questo venerdì 4 febbraio, i Black Country, New Road annunciano un importante cambio di line-up.

Isaac Wood, frontman del collettivo inglese, lascia il progetto con effetto immediato.

La band, che si trova a cancellare l’imminente tour, continuerà ad essere attiva con i rimanenti 6 membri.

Scrive Wood:

Ho una brutta notizia per la quale anche io mi sono sentito triste e impaurito. E ho cercato di fare in modo che questo non fosse vero, ma in questo stato d’animo è difficile suonare la chitarra e cantare allo stesso tempo.

Insieme abbiamo scritto canzoni e poi le abbiamo eseguite, il che a volte è stato un lavoro incredibile, ma adesso non mi sento così bene e significa che da ora in avanti non sarò più un membro del gruppo.

Per essere chiari: questo non ha niente a che fare con le sei delle più grandi persone che conosco, che erano e sono meravigliose…