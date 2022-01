E’ LA COVER DI “IT’S DIFFERENT FOR GIRLS” DI JOE JACKSON CHE HA CHIUSO 2 SHOW DEI THE SMILE: GUARDA IL VIDEO

Stanno arrivando le prime recensioni al live dei The Smile e dobbiamo dire che le lodi non mancano, anzi, l’entusiasmo è alle stelle per la nuova band composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, che ha suonato un tris di concerti al Magazine London nell’arco di 15 ore durante il weekend.

Il gruppo ha suonato per un pubblico dal vivo, oltre ai livestream a pagamento di ogni spettacolo.

Le scalette di tutti e tre gli spettacoli dei The Smile sono state identiche per i primi 14 originali, con un set principale di 13 canzoni seguito da un bis di una canzone. Ma il secondo e il terzo concerto hanno aggiunto una performance alla fine, una cover di “It’s Different For Girls” dall’album “I’m The Man” di Joe Jackson del 1979.