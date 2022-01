GUARDA GLI U2 RIFARE IN ACUSTICO “SUNDAY BLOODY SUNDAY” PER I 50 ANNI DEL MASSACRO DI DERRY

GUARDA GLI U2 RIFARE IN ACUSTICO “SUNDAY BLOODY SUNDAY” PER I 50 ANNI DEL MASSACRO DI DERRY

Il 30 gennaio 1972 è stampato nella memoria di tutti gli irlandesi, e non solo, come la “Bloody Sunday” o il “Bogside Massacre”.

In quel giorno infame a Derry, in Nord Irlanda, l’esercito britannico aprì il fuoco su una folla di civili in marcia per protestare contro le carcerazioni senza processo lasciando in terra 14 corpi senza vita.

Nel 1983 gli U2 ricordarono la strage con il brano “Sunday Bloody Sunday” che torna oggi in versione acustica in occasione del 50° anniversario di quel tragico evento: