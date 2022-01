THOMAS JEROME NEWTON SARA’ ANCORA DAVID BOWIE NELLA GRAPHIC NOVEL ISPIRATA A “THE MAN WHO FELL TO EARTH”

La performance di David Bowie in “The Man Who Fell to Earth”, film di Nicolas Roeg, è ormai così iconica e memorabile che ispirerà un nuovo adattamento in una graphic novel basata sull’omonimo romanzo di Walter Tevis del 1963: Thomas Jerome Newton infatti avrà le sue sembianze. Il volume uscirà via Titan Comics alla fine di quest’anno, scritto da Dan Watters (autore di “Cowboy Bebop”) con le illustrazioni di Dev Pramanik (“Dune: House Atreides”).

Il libro, ovviamente, racconterà la storia di un extraterrestre che arriva sulla Terra in una disperata ricerca di acqua, di cui il suo pianeta natale ha bisogno per sopravvivere.

Watters, parlando con Entertainment Weekly dice: ““The Man Who Fell to Earth è un film/capolavoro con un sacco di cose da dire sugli uomini, sulla Terra e molte cose nel mezzo. Ci sono idee nel film, sulle crisi climatiche e l’avidità aziendale, che sono più rilevanti ora di quanto non lo fossero quando Nicolas Roeg decise di realizzarlo. E ora eccoci qui. Penso che sia giunto il momento di guardare di nuovo il mondo attraverso gli occhi spaiati di Thomas Newton. Forse vedrà qualcosa che ci siamo persi“.

Titan Comics ha condiviso alcune immagini teaser dalla graphic novel di “The Man Who Fell to Earth”, ma non è il solo omaggio al film e al libro, infatti un adattamento televisivo molto atteso, con Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris, dovrebbe anche debuttare su Showtime in primavera.