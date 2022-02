TRACK: MADELEINE MOSS & MATT BAUER

Madeleine Mosse è nota per essere la frontwoman della band indie-folk anglo-francese Rum Tum Tiddles: la musicista di stanza a Londra ha incontrato per la prima volta Matt Bauer in Francia, mentre il suo gruppo stava aprendo un concerto per Alela Diane, per cui lo statunitense suonava il banjo.

Lo scorso anno Bauer ha prodotto (da remoto a Los Angeles) il nuovo album dei Rum Tum Tiddles, “It Is A Story“: mentre i due lavoravano all’album si sono inviati canzoni non completate in vista di una futura collaborazione che è iniziata a dicembre con la cover di “Don’t Change” degli INXS.

Ora è arrivata una nuova traccia, questa volta inedita, “A Secret Road”, che farà parte di un nuovo EP di cinque canzoni che uscirà nei prossimi mesi: la voce di Madeleine è accompagnata da una strumentazione delicata che le lascia esprimere i suoi pur malinconici sentimenti. Un brano folk sincero e ricco di intimità!

Listen & Follow

Madeleine Mosse: Spotify | Bandcamp