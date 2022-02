BRIGHT EYES: ASCOLTA DUE VECCHI BRANI REINTREPRETATI CON WAXAHATCHEE E PHOEBE BRIDGERS

I Bright Eyes di Conor Oberst sono pronti ad imbarcarsi in nuovo progetto: ripubblicare i loro 9 album in studio accompagnando il tutto con un rework di materiale vecchio.

Le note stampa assicurano:

Conor Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott rivisiteranno parte del loro materiale dei primi anni ri-lavorandolo per intero con l’aiuto di amici talentuosi.

e ancora:

Gli EP che accompagneranno le ristampe conterranno versioni cover di artisti che sono stati di particolare ispirazione nel momento delle registrazioni originali.

Oggi ascoltiamo il re-work di “Falling Out of Love At This Volume”, “Contrast And Compare” con il featuring di Waxahatchee e “Haligh, Haligh, A Lie, Haligh” che invece ‘schiera’ la presenza di Phoebe Bridgers già al fianco di Conor Oberst nel progetto Better Oblivion Community Center:

Credit Foto Conor Oberst: Moses, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Waxahatchee: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Phoebe Bridgers: David Lee from Redmond, WA, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons