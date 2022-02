CAMBIA LA LINE UP DELL’ I-DAYS FESTIVAL A MILANO: ENTRA JOHNNY MARR, CANCELLANO GLI AEROSMITH

Importanti giornate di assestamento per I-Days Festival a Milano. Ieri gli Aerosmith avevano annunciato che il tour europeo, previsto per l’estate 2022, era stato cancellato, compresa quindi anche la data prevista a I-Days venerdì 10 giugno 2022.

Oggi però arriva l’annuncio di un nuovo arrivo in line-up. Nella giornata del 12 giugno che già vede presenti Foo Fighters, L7, Nile Rodgers & Chic ed Ego Kill Talent, ecco l’aggiunta di Johnny Marr, che verrà a presentare il suo album “Fever Dreams” (in uscita il 25 febbraio, ma sappiamo bene essere la summa dei 4 EP usciti in modo cadenzato).

