“THE REAL ME” E’ IL TITOLO DEL NUOVO BIOPIC SU KEITH MOON

Le riprese di “The Real Me” (titolo preso in prestito dal secondo brano di “Quadrophenia”), biopic su Keith Moon in lavorazione da anni, inizieranno la prossima estate.

Come svelato da Variety i membri superstiti degli Who, Roger Daltrey e Pete Townshend, prendono parte al progetto in qualità di produttori esecutivi, mentre alla regia sarà coinvolto Paul Whittington (“The Crown”) e alla stesura della sceneggiatura Jeff Pope (“Stan and Ollie”).

Roger Daltrey, che da decenni tenta di portare a termine il progetto, in merito al ruolo di protagonista, per il quale sono ancora in corso i cast, ha dichiarato:

Dipenderà molto dall’attore e dai suoi occhi. Sarà scritturato esclusivamente per i suoi occhi perchè Keith aveva occhi straordinari.

Keith Moon, considerato uno dei batteristi più influenti della storia del rock, è scomparso a soli 32 anni nel 1978 in seguito ad una overdose.