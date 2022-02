THOM YORKE E JONNY GREENWOOD PORTANO THE SMILE IN ITALIA PER 5 LIVE A LUGLIO

THOM YORKE E JONNY GREENWOOD PORTANO THE SMILE IN ITALIA PER 5 LIVE A LUGLIO

The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet, arriva in Italia per 5 date a luglio 2022.

Il progetto farà tappa nel nostro paese il 14 luglio 2022 al Fabrique di Milano, il 15 luglio 2022 in Piazza Trento Trieste a Ferrara in collaborazione con Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto Le Stelle, il 17 luglio 2022 all’Arena Sferisterio di Macerata, il 18 luglio 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e infine il 20 luglio 2022 al Teatro Antico di Taormina.

Ecco i dettagli delle date:

14 Luglio 2022 @ Milano, Fabrique

Posto unico: € 45,00 + diritti di prevendita

15 Luglio 2022 @ Ferrara, Piazza Trento Trieste

Posto unico: € 45,00 + diritti di prevendita

17 Luglio 2022 @ Macerata, Arena Sferisterio

PLATINO (platea): € 80,00 + diritti di prevendita

ORO (platea, gradinata, palchi): € 70,00 + diritti di prevendita

VERDE (platea, gradinata, palchi): € 60,00 + diritti di prevendita

BLU (gradinata, palchi): € 55,00 + diritti di prevendita

ROSSO (platea, gradinata, palchi): € 50,00 + diritti di prevendita

GIALLO (platea, gradinata, palchi): € 40,00 + diritti di prevendita

BALCONATA: € 35,00 + diritti di prevendita

18 Luglio 2022, @ Roma, Roma Summer Fest, Cavea, Auditorium Parco Della Musica

Parterre in piedi: € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale: € 60,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana: € 55,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale: € 45,00 + diritti di prevendita

20 Luglio 2022 @ Taormina, Teatro Antico

Platea: € 70,00 + diritti di prevendita

Tribunetta Gold: € 60,00 + diritti di prevendita

Cuscini numerati in cavea: € 45,00 + diritti di prevendita

Cavea non numerata: € 30,00 + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 3 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 4 febbraio alle ore 11.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per la data di Taormina biglietti disponibili anche tramite Box Office Sicilia e http://www.puntoeacapo.uno/