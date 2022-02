PETE DOHERTY CONFERMA CHE IL QUARTO LP DEI LIBERTINES CI SARà

I Libertines potrebbero tornare con il loro quarto LP, il successore di “Anthems For Doomed Youth“, uscito a settembre 2015 via Virgin EMI.

In una recente intervista Pete Doherty ha confermato che il nuovo album “ci sarà“.

Mentre i quattro londinesi, dopo le date dello scorso anno, sono pronti a ritornare on the road a partire dal 18 febbraio, Pete ha detto a NME: “Alla fine del tour che abbiamo fatto e che si è concluso il mese scorso, tutti erano davvero ottimisti per il fatto che eravamo ancora tutti vivi dopo le varie quarantene e John che andava e veniva. Eravamo tutti molto ottimisti riguardo al futuro, quindi non so come o quando succederà, ma penso che succederà”.

Ha poi aggiunto: “Mi piace pensare di sì. C’era una canzone che stavamo finendo chiamata ‘Mustang’, che è uno spettacolo ed è sicuramente lassù con le altre grandi. Continuavo a dire, “Facciamola stasera”, ma tutti erano più propensi a trattenersi. Spero davvero che riusciate a sentirla tutta quest’anno”.

Credit Foto: Pistenwolf, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons