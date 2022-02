THE TALLEST MAN ON EARTH IN TOUR IN ITALIA QUESTA ESTATE

Kristian Matsson, in arte The Tallest Man On Earth, fa ritorno in Italia con “I Love You. It’s A Fever Dream”.

Il disco, pubblicato ad aprile 2019 via Rivers/Birds Records, è il quinto lavoro del cantautore svedese e segue “Dark Bird is Home” (2015) e “When the Bird Sees the Solid Ground”, progetto multimediale prodotto, scritto, diretto e girato dallo stesso Matsson nel corso del 2018.

The Tallest Man On Earth sarà in tour in Italia per quattro concerti:

Martedì 5 luglio 2022 @ Castiglione Del Lago (PG), Rocca Medievale, Lars Rock FEST “Warm Up”

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Mercoledì 6 luglio 2022 @ Ancona, Mole Vanvitelliana, Spilla 2022

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Giovedì 7 luglio 2022 @ Pistoia, Fortezza Santa Barbara, Pistoia Blues

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Venerdì 8 luglio 2022 @ Gardone Riviera (BS), Anfiteatro Del Vittoriale, Tener A Mente

Biglietti: da 28,00 € + d.p.