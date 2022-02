I KING CRIMSON SVELANO IL TRAILER DEL LORO NUOVO DOCUMENTARIO “IN THE COURT OF THE CRIMSON KING”

“In the Court of the Crimson King” è un nuovo documentario che testimonia il ritorno in tour della leggendaria band progressive rock tra il 2018 e il 2019.

Il film, diretto da Toby Amies e commissionato dagli stessi King Crimson, conterrà interviste al leader storico Robert Fripp e a membri passati ( il batterista Bill Bruford e il tastierista/sassofonista nonchè co-fondatore Ian McDonald ) e video live.

Guarda il trailer del doc inizialmente intitolato “Cosmic F*Kc” e atteso con una premiere al prossimo South by Southwest di Marzo:

Siamo stati contattati da varie emittenti, ma sentivamo che il formato standard ‘teste parlanti’ stava diventando sempre più poco creativo, ha dichiarato a Rolling Stone il manager della band David Singleton.

Ci siamo quindi rivolti a Toby Amies, un regista indipendente, e gli abbiamo chiesto di realizzare un documentario musicale originale, di reimmaginare il formato, e gli abbiamo dato completa libertà creativa per farlo. Quindi il film è approvato dalla band solo nella misura in cui ha dato il via alle cose e ha concesso a Toby l’accesso e le interviste che aveva richiesto. Da allora in poi hanno felicemente ceduto tutto il controllo creativo.

