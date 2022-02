I ROLLING BLACKOUT COASTAL FEVER ANNUNCIANO UN NUOVO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “THE WAY IT SHATTERS”

Dopo aver pubblicato il loro sophomore “Sideways To New Italy” nel giugno 2020, i Rolling Blackout Coastal Fever sono pronti per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Endless Rooms” (pre-order), in uscita il prossimo 6 maggio via Sub Pop Records.

“Endless Rooms” è iniziato con idee di canzoni e demo scambiate avanti e indietro tra i cinque membri della band durante i lockdown in Australia. Poi il gruppo è stato in grado di riunirsi durante le finestre tra i vari lockdown in una casa che la famiglia dei fratelli Russo ha costruito in campagna negli anni ’70. L’ambientazione è stata una grande influenza sull’album, che contiene field recording della natura circostante e sulla copertina è rappresentata proprio la casa. “È quasi un album anti-concept”, dice la band nella press-release. “L'”Endless Rooms” del titolo riflette il nostro amore per la creazione di mondi all’interno delle nostre canzoni. Trattiamo ognuna di esse come una stanza spoglia da costruire con infinite possibilità”.

Gli australiani hanno inoltre condiviso un nuovo singolo, “The Way It Shatters”, accompagnato da un video diretto da Nick Mckk.

“Parla di come finire nella tua particolare situazione nella vita sia il risultato di un’assoluta casualità”, spiega il gruppo di Melbourne. “Se ti capita di nascere nella ricca Australia o se ti capita di nascere in una zona di guerra in Siria. Questo è solo il modo in cui si frantuma. Quindi è quando questa fortuna viene scambiata per un senso di orgoglio per se stessi o per il proprio paese che diventano confusi e illusi su ciò che è importante. È quando coloro che si trovano dall’altra parte della scala della fortuna vengono completamente alterati e considerati non degni”.

“Endless Rooms” Tracklist:

1. Pearl Like You

2. Tidal River

3. The Way It Shatters

4. Caught Low

5. My Echo

6. Dive Deep

7. Open Up Your Window

8. Blue Eye Lake

9. Saw You At The Eastern Beach

10. Vanishing Dots

11. Endless Rooms

12. Bounce Off The Bottom