LUCY DACUS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “KISSING LESSONS”

A fine giugno dello scorso anno, via Matador Records, Lucy Dacus ha pubblicato il suo ottimo terzo LP, “Home Video“, ma la giovane musicista nativa della Virginia è già ritornata con materiale inedito.

La statunitense ha infatti appena condiviso il nuovo singolo “Kissing Lessons”, che é accompagnato da un video diretto da Mara Palena: il pezzo, insieme all’altro inedito “Thumbs Again”, farà parte di un vinile 7″ (pre-order) in uscita il prossimo 3 giugno.

In primavera Lucy sarà in tour in Europa – accompagnata dalla bravissima Fenne Lily – ma purtroppo non passerà dall’Italia.

Photo Credit: Ebru Yildiz