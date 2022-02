THE LINDA LINDAS ANNUNCIANO IL LORO PRIMO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “GROWING UP”

Dopo il loro primo EP del 2020 e i singoli realizzati lo scorso anno che le hanno fatte conoscere in giro per il globo, le Linda Lindas annunciano ora il loro debutto full-length, “Growing Up” (pre-order), in uscita il prossimo 8 aprile (il 3 giugno in formato fisico) via Epitaph Records.

Dopo la loro performance alla Public Library di Los Angeles dello scorso maggio, le quattro californiane sono entrate in studio per lavorare sul loro album d’esordio insieme a Carlos De La Garza (Paramore, Bad Religion, Best Coast, Bleachers), che lo ha registrato e prodotto.

La press-release definisce il disco come “un prodotto di generazioni di musica underground a Los Angeles e oltre, il debutto delle Linda Lindas incanala punk classico, post punk, power pop, new wave e altre sorprese in canzoni orecchiabili e senza tempo cantate da tutti e quattro i membri, ognuna con il proprio stile ed energia. Con un’abilità di scrittura sempre più matura e un’esperienza di vita ampliata, le Linda Lindas stanno crescendo.”

Il nuovo singolo è la title-track “Growing Up” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Humberto Leon e interamente registrato con un I-Phone 13 Pro Max.

Dice Leon del video: “Dirigere il mio primo video per le Linda Lindas è stato un sogno che si è avverato perché amo il messaggio e la voce delle ragazze e sono una vero fan. Sono stato davvero ispirato dall’amore delle ragazze per i gatti e volevo portarlo al livello successivo e così il video è una conversazione sui punti di svolta nelle loro vite, tutti visti attraverso lo sguardo dei loro gatti. Questo video è stato molto speciale perché ho lavorato con le ragazze per disegnare gli abiti con Batsheva, per lo styling dei look con Rodarte e Warby Parker. L’intero video è stato una collaborazione tra me e le ragazze. Girando il video con l’iPhone 13 Pro Max, si è creata un’intimità con il video che sembrava come se stessimo ascoltando un giorno nella vita delle Linda Lindas”.

“Growing Up” Tracklist:

1. Oh!

2. Growing Up

3. Talking To Myself

4. Fine

5. Nino

6. Why

7. Cuantas Veces

8. Remember

9. Magic

10. Racist, Sexist Boy