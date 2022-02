DINOSAUR JR LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A GIUGNO

Reduci dalla recente pubblicazione di “Sweep It Into Space”, i Dinosaur Jr arrivano in Italia in formazione originale, con J Mascis alla chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria.

Quattro le date previste a giugno nel nostro paese:

5 giugno 2022 @ Trezzo sull’Adda (MI), Live Music Club

7 giugno 2022 @ Pesaro, Parco Miralfiore

8 giugno 2022 @ Bologna, Nova

9 giugno 2022 @ Prato, Off Tune Festival

