GUARDA IL VIDEO DI “M. LONELY”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI ELEPHANT STONE

Il prossimo 18 febbraio, via Elephants On Parade, gli Elephant Stone pubblicheranno un nuovo EP, “Le Voyage De M. Lonely Dans La Lune”.

“Le Voyage De M. Lonely Dans La Lune” è collegato tematicamente al precedente album della band psych-rock canadese, “Hollow” (2020), un disco concettuale in cui gli Elephant Stone affrontano domande su una terra morente e su come l’umanità possa sopravvivere. L’EP riprende gli aspetti personali della sopravvivenza e cosa significa con o senza persone. “Ho costruito questa trama su un eremita che è molto soddisfatto del suo mondo solitario, fino a quando non accade un evento mondiale che induce tutti gli altri a rimanere a casa… suona familiare?” spiega il frontman Rishi Dhir. “Lui vede questo come presa in giro sua e delle sue scelte, decidendo invece di costruire un razzo per la luna per essere lasciato solo”. Svolgendosi nel corso di quattro canzoni con ganci rauchi e synth voltaici nelle prime due tracce e melodie solitarie e morbide nelle ultime due, “M. Lonely”, dice Dhir, “alla fine si rende conto che era più felice sulla terra imperfetta con tutte le sue persone imperfette”.

L’EP è cantato interamente in francese, una partenza per la band anglofona. Il disco è quello che Dhir chiama una “lettera d’amore a Montreal, Quebec e a tutti i nostri fan francofoni nel mondo”. Mentre Dhir, un immigrato indiano di prima generazione con fortissimi legami culturali con la madrepatria, è nato e cresciuto a Montreal, ha sempre avuto un forte legame con amici e fan francofoni.

Il nuovo singolo della band psych-rock canadese è la opening-track “M. Lonely” ed è accompagnato da un video diretto da Daniel Ross e Vincent Gauthier.

