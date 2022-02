I LETTING UP DESPITE GREAT FAULTS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM. “SHE SPINS” è IL NUOVO SINGOLO

Il loro terzo LP, “Neon”, era uscito ad agosto 2014, ma ora i Letting Up Despite Great Faults stanno per ritornare con un nuovo attesissimo full-length, chiamato semplicemente “IV” (pre-order), in uscita il prossimo 4 marzo.

Masterizzato da Simon Scott, il nuovo disco del gruppo di stanza ad Austin “indaga le narrazioni personali riguardo la crescita, la perdita, il rimpianto e il rinnovamento. Il suono del gruppo esplora anche un approccio più aggressivo e orientato in avanti, in cui il frontman Mike Lee ha scelto di rompere lo scudo ermetico shoegaze/indiepop di synth e filtri. Per “IV” Lee ha realizzato il potere della sua voce, spingendola in avanti, dove una volta era “uno strumento” nella distesa dei suoni vaporosi, ma stratificati dei Letting Up Despite Great Faults. L’album guidato dalla chitarra rappresenta le indagini della vita nelle rivelazioni spesso crude riguardanti la mortalità e l’amore, come nota Lee, “perché si ama, per quanto tempo si ama”.”

Dopo “Gemini” e “Corners Pressed”, condivisi negli scorsi mesi, ora gli statunitensi rilasciano un altro nuovo singolo, “She Spins”, in cui Mike Lee “si interroga sull’insicurezza che si prova in una relazione.”

“IV” Tracklist:

1. Kisses

2. Corners Pressed

3. Softly, Bravely

4. Gorgeous

5. New Ground

6. Gemini

7. She Spins

8. Tumble

9. Curl

10. Self-Portrait