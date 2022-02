I RED HOT CHILI PEPPERS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “UNLIMITED LOVE”. ASCOLTA IL SINGOLO “BLACK SUMMER”.

A distanza di quasi sei anni da “The Getaway”, i Red Hot Chili Peppers torneranno con il loro dodicesimo LP, “Unlimited Love”, in uscita il prossimo 1° aprile via Warner.

Il disco, il primo con John Frusciante alla chitarra da “Stadium Arcadium” (2006) e il primo prodotto da Rick Rubin dal 2011, conterrà ben diciassette pezzi per settantatre minuti.

Il primo singolo in ascolto è “Black Summer”:

Il nostro unico obiettivo è perderci nella musica. Noi (John, Anthony, Chad e Flea) abbiamo trascorso migliaia di ore, collettivamente e individualmente, affinando il nostro mestiere e presentandoci l’uno per l’altro, per realizzare il miglior album possibile. Le nostre antenne sono sintonizzate con il cosmo divino, siamo così dannatamente grati per l’opportunità di essere stare insieme in una stanza e, ancora una volta, cercando sempre di migliorarci. Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre e disporre con grande cura e determinazione del frutto di quelle prove. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito. ha dichiarato la band in un comunicato.

E ancora:

Desideriamo ardentemente illuminare il mondo, elevare, connettere e unire le persone. Ciascuna delle canzoni del nostro nuovo album “UNLIMITED LOVE” è un aspetto di noi, che riflette la nostra visione dell’universo. Questa è la missione della nostra vita. Lavoriamo, ci concentriamo e ci prepariamo, in modo che quando arriva l’onda più grande, siamo pronti a cavalcarla. L’oceano ci ha regalato un’onda potente e questo disco è la corsa che è la somma delle nostre vite. Grazie per l’ascolto, speriamo che vi piaccia.

ROCK OUT MOTHERFUCKERS!

John Frusciante aggiunge:

Quando ci siamo riuniti per iniziare a scrivere il nuovo materiale, abbiamo iniziato suonando vecchie canzoni di persone come Johnny “Guitar” Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett e altri. In modo così graduale, abbiamo iniziato a portare nuove idee e trasformare le jam in canzoni, e dopo un paio di mesi le nuove cose erano tutto ciò che stavamo suonando. La sensazione di divertimento senza sforzo che provavamo quando suonavamo le canzoni di altre persone è rimasta con noi per tutto il tempo in cui scrivevamo. Per me, questo disco rappresenta il nostro amore e la nostra fiducia reciproca.

Vi ricordiamo inoltre che la band californiana presenterà il suo nuovo disco anche in Italia con una data prevista per sabato 18 giugno alla Visarno Arena di Firenze nel corso della rassegna Firenze Rocks.

“Unlimited Love” Tracklist:

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not the One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s A Lover

9. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin’

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry