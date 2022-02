IN APRILE USCIRA’ IL LIBRO “LIMITED EDITION OF ONE”, AUTOBIOGRAFIA DI STEVEN WILSON (PORCUPINE TREE)

Tocca, come già accaduto a tanti musicisti prima di lui, al leader dei Porcupine Tree, Steven Wilson, pubblicare un libro sulla sua vita (scritto con Mick Wall): “Limited Edition Of One” è atteso il 7 aprile. (pre-order, attenzione anche alle edizioni deluxe e super deluxe che contiene anche un CD con chicche del passato e dei primi passi musicali del nostro)

L’autobiografia viene così descritta: “‘Limited Edition Of One’ è diverso da qualsiasi altro libro di musica che abbiate mai letto. Parte dal tanto atteso libro di memorie di Steven Wilson: la cui celebre band dei Porcupine Tree iniziata come fiction adolescenziale prima di evolversi involontariamente in una realtà che ha compreso dischi nominati ai Grammy e spettacoli sold-out in tutto il mondo, prima di partire per una carriera solista di ancora maggiore successo. Parte dalla storia di un artista del ventunesimo secolo che ha raggiunto il successo mainstream in vetta alle classifiche senza mai entrare a far parte del mainstream. Dagli Abba a Stockhausen, attraverso una raccolta di conversazioni e riflessioni sull’arte dell’ascolto, le regole della collaborazione, storie personali, avventuriero professionale (cibo, film, TV, arte moderna), rock star old school, come avere a che fare con una fanbase ossessiva, sopravvivere sui social media e sulla narrazione del delirio”.

Ricordiamo che i Porcupine Tree, il 24 giugno, interromperanno un lungo silenzio con la pubblicazione di “Closure / Continuation” e il 24 ottobre, li vedremo al Mediolanum Forum di Assago.