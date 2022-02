GUARDA I FONTAINES D.C. ESEGUIRE DUE NUOVI BRANI LIVE NEL CONCERTO LONDINESE DEL 4 FEBBRAIO

I Fontaines D.C. hanno eseguito un live piuttosto intimo a Londra il 4 febbraio, presentando anche nuove canzoni dal terzo album “Skinty Fia” (atteso il 22 aprile).

Lo spettacolo, svoltosi al The Dome di Tufnell Park, fa parte della BRITs Week, che vede artisti del calibro di Damon Albarn e Bastille suonare anche spettacoli intimi nella capitale in vista dei BRIT Awards 2022, che si terranno alla O2 di Londra l’8 febbraio.

Ghiotta occasione questa per la band per iniziare a presentare alcuni brani nuovi che fanno compagnia ai classici. Non è mancato quindi il nuovo singolo “Jackie Down The Line”, ma hanno fatto bella mostra di sè anche “I Love You” e “Roman Holiday”.

Photo: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons