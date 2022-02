THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE & I AM NO LONGER AFRAID TO DIE: TAPPA ITALIANA A MAGGIO

A quattro anni dalla loro ultima comparsa sulle scene italiane, Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, annuncia il ritorno dei The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die!

La band, capace di cogliere le lezioni migliori di titani come Godspeed You! Black Emperor ed Explosions In The Sky con composizioni, intense, nude e vulnerabili unite ad elementi elettronici e suggestivi, a ottobre 2021 ha pubblicato la sua ultima fatica “Illusory Walls“.

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, accompagnati da Bent Knee, Modern Color e Amends, verranno in Italia per un’unica data questo maggio.

19 MAGGIO | LEGEND CLUB, MILANO

Photo: Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons