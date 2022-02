DOPO MADONNA CONTINUA IL FLIRT DELLE WET LEG CON LE COVER POP: ORA è IL TURNO DI RONAN KEATING (CHE APPREZZA!)

Le Wet Leg hanno coverizzato “Life Is A Rollercoaster”, brano del 2000 di Ronan Keating per una Apple Music Home Session e il cantante dei Boyzone approva decisamente, a tal punto che la segnala sulla propria pagina di Twitter.

Rhian Teasdale ha detto di questa scelta: “Tutto è stato un tale turbine per noi come band. Quindi penso che abbiamo scelto di fare la cover di Life is a Rollercoaster proprio perché sentivamo di poterci relazionare con il suo sentimento. Va un po’ di pari passo con un altro motto che seguiamo, quello di percepire il timore di una cosa e farla comunque. È stato un viaggio così selvaggio e inaspettato per noi da quando abbiamo iniziato con il progetto Wet Leg e siamo tutte figlie degli anni ’90, siamo cresciute con Ronan Keating alla radio, quindi ci sembrava appropriato“.

Il mese scorso le Wet Leg avevano coverizzato un altro classico del pop, ovvero “Material Girl” di Madonna durante una sessione di SiriusXMU. Il loro album di debutto arriverà, via Domino, l’8 aprile.