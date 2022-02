GLI PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS PUBBLICHERANNO IL QUINTO LP AD APRILE

E’ passato appena un anno dall’uscita di “SHYGA! The Sunligh Mound“, il quarto LP dei Psychedelic Porn Crumpets, ma la band psych-rock di Perth ha già preparato un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Night Gnomes” (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 22 aprile via Marathon Artists / What Reality? Records.

“Il processo per questo album è stato una continuazione di “Shyga!”. Ho migliorato alcune tecniche di registrazione e ho cercato di affinare un po’ di più il lato della produzione, ho dato al mio treno mentale una nuova leccata di vernice e ho cercato di far fare all’album un salto di qualità rispetto alle quattro uscite precedenti, pur mantenendo quell’approccio “crumpet” al songwriting”, dice il cantante e chitarrista Jack McEwan. “Nella mia mente sembra un riassunto di tutto ciò che abbiamo pubblicato in precedenza, un bel pacchetto per i nuovi fan, ma anche un cenno ai giorni di “High Visceral” per i vecchi fan”.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Bubblegum Infinity” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Dice il gruppo australiano sulla nuova traccia: “E’ il nostro piccolo e simpatico membro del club degli Gnomi della Notte. Credo che ci siano opinioni contrastanti su questa canzone nel gruppo, ma io la mantengo. Mi piacciono la sua sensibilità pop e le sue nozioni malinconiche. È allegra e di buon carattere, non sta cercando di essere qualcosa di profondo, più una dichiarazione di vita in questo momento e chiamandola “Bubblegum Infinity”, stiamo mostrando quella spensierata vulnerabilità. Quindi andateci piano con noi, fan del metal.”

“Night Gnomes” Tracklist:

1. The Creator

2. Lava Lamp Pisco

3. Dread & Butter

4. Bubblegum Infinity

5. Sherbert Straws

6. Night Gnomes

7. Bob Holiday

8. Microwave Dave

9. Acid Dent

10. In Dream Out

11. Slinkly Holy Water