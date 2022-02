I METZ CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “DEMOLITION ROW”

Thom Yorke e Jonny Greenwood portano The Smile in Italia per 5 live a luglio

The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet, arriva in Italia per 5 date a luglio 2022. Il progetto farà tappa nel nostro paese il 14 luglio 2022 al Fabrique di Milano, ...