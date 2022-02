ILLUMINATI HOTTIES, PROGETTO DI SARAH TUDZIN, GIà OPERATIVI: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “SANDWICH SHARER”

L’anno scorso gli Illuminati Hotties hanno pubblicato un disco davvero delizioso, quel “Let Me Do One More” che ha ricevuto molti elogi da noi di IFB ma anche da testate autorevoli come Pitchfork, New York Times, NPR, Stereogum, Consequence e altri. Sarah Tudzin ispiratissima e ricca di spunti.

Nel frattempo la Tudzin è tornata con un nuovo singolo “Sandwich Sharer”. Un brano rilasciatogiusto in tempo per il suo tour per promuovere l’album. Lei dice: “‘Sandwich Sharer’ è stato scritto per via delle incognite: stavo cercando un ‘compagno di squadra’ in un momento in cui mi sentivo influenzata dalla nostalgia della gioventù in opposizione alla realtà dello slancio della vita. E ci si sente così bene ad essere vicini a qualcuno che ti conosce bene che è come se vi finiste i…panini a vicenda“.