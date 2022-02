IN ARRIVO UN ALBUM STRUMENTALE DI THURSTON MOORE: ASCOLTA DUE ESTRATTI DA “SCREEN TIME”

“Screen Time”, come dicono le note stampa, è una serie di pezzi strumentali per chitarra registrati durante l’estate del 2021 mentre il mondo affrontavail lockdown e mentre la gente si alzava contro l’oppressione della polizia razzista. Una domanda muoveva Moore, ovvero “Quanta protezione deve concedere un genitore a un bambino? Di quanto tempo ha bisogno un bambino per capire meglio un mondo che possa avere i mezzi per coesistere come comunità che si basa su uno scambio condiviso“?

Screen Time by Thurston Moore

L’immagine di copertina di “Screen Time” è quella di un giovane raggomitolato su un libro, un aspetto del tutto assente dai media digitali. “Screen Time” è di riflesso al tempo del sogno, uno stato di meditazione, ipnagogia e chiacchiere a letto.

Tracklist (già rese note “The Station” e “The Walk”):

1.The Station

2.The Town

3.The Home

4.The View

5.The Neighbor

6.The Walk

7.The Upstairs

8.The Dream

9.The Parkbench

10.The Realization

Photo Credit: Vera Marmelo