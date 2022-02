TRACK: WHYLEMIN Do You Ever Wonder

Whylemin debutta con il singolo “Do You Ever Wonder” e cattura la nostra attenzione. Il tema di questa suggestiva ballata pianistica è il tentativo di guarire un cuore spezzato, solo per rendersi conto di come si stia rompendo in pezzi ancora più piccoli.

La canzone è sottotitolata “pt1: the beginning” ed è una specie di monologo sull’essere lasciati con domande che, purtroppo, non avranno mai una risposta.

“Essere in grado di fare musica partendo da sentimenti brutti come l’amarezza e la disperazione è stato un modo per non lasciare che prendessero il controllo della mia vita. In ‘Do You Ever Wonder’ c’è sia rabbia che amore e può essere difficile distinguere quale sia il sentimento prevalente, proprio come quando sei deluso da qualcuno che ami“, dice Whylemin.

Dietro il nome d’arte dell’artista c’è la ventottenne Sofia Ahnborg di Stoccolma, alla quale auguriamo che questo sia solo l’inizio di un rigoglioso percorso.

