ANDY SHAUF: ASCOLTA I DUE INEDITI “SATAN” E “JACOB ROSE”

Andy Shauf torna a sorpresa oggi con un doppio singolo.

“Satan” e “Jacob Rose” seguono di alcuni mesi l’ultimo disco del cantautore canadese, “Wilds”, pubblicato lo scorso autunno.

Ascolta i due brani:

Shauf racconta così il brano “Satan”:

Quando ero giovane, ci sono stati alcuni anni in cui non mi è stato permesso di celebrare Halloween. La chiesa in cui sono cresciuto diceva che Halloween era “Il giorno del diavolo” e che aveva le sue radici nei rituali satanici. Dopo alcuni anni, i miei genitori si sono resi conto che era un po’ sciocco negarci le nostre caramelle gratuite e riprenderci. Il cristianesimo in cui sono stato educato diceva che i credenti andavano in paradiso e i non credenti andavano all’inferno. Una sorta di semplificazione da cartone animato dei testi antichi. Quindi, con il testo di questa canzone, ho provato a rendere questa semplificazione simile ad un cartone animato di vita e morter… dopo aver completato una vita lunga e disciplinata, ti ritrovi con in mano una barretta di cioccolato piccola come un graffetta per un invito a una festa in piscina di Halloween con Satana in persona.

Credit Foto: Colin Medley