GUARDA BILLY CORGAN SUONARE IN ACUSTICO RARITà DI SMASHING PUMPKINS E ZWAN

Da diversi mesi Billy Corgan ha preso l’abitudine di esibirsi in acustico presso Madame Zuzu il suo nuovo tea shop ad Highland Park periferia di Chicago.

Ieri lo show acustico solista si è ripetuto una volta ancora con l’artista che ha eseguito, per i fortunati presenti, brani raramente proposti dal vivo in passato degli Smashing Pumpkins e degli Zwan, band nella quale aveva reclutato lo storico batterista degli SP Jimmy Chamberlin, Dave Pajo (Slint), Matt Sweeney (Chavez) e Paz Lenchantin (A Perfect Circle).

Nei video sotto potrai gustarti “I Know My Time Is Coming Round” degli Zwan che mancava dal vivo dal 2002 e la mai pubblicata “El-A-Noy” brano che risale a quello stesso periodo e che un palco l’ultima volta l’aveva visto nel 2015.

Dal repertorio Smashing Pumpkins salta invece fuori “By Starlight” (da “The Mellon Collie And The Infinite Sadness”) e “Widow Wake My Mind” (del progetto alternativo alle ‘zucche’ Teargarden by Kaleidyscope) entrambe ‘ferme ai box’ dal 2012.

Durante lo show Corgan ha inoltre svelato che un boxset sugli Zwan potrebbe essere pubblicato a breve.

Guarda i video della serata: