NEL CAST DEL NUOVO FILM DI STEVEN SPIELBERG C’è ANCHE DAVID LYNCH

David Lynch farà parte del cast del nuovo film di Steven Spielberg “The Fabelmans”.

Come rivelato da Variety, al momento è assolutamente top-secret il ruolo che il regista di “Twin Peaks” interpreterà nella pellicola, semi-autobiografica, basata sull’adolescenza del papà di E.T.

E’ la prima volta che i due autori, arrivati entrambi ad Hollywood nel 1970, condividono un set cinematografico.

Secondo le indiscrezioni emerse in queste settimane in “The Fabelmans”, scritto da Spielberg insieme a Tony Kushner, troveremo Michelle Williams e Paul Dano nel ruolo dei genitori del regista e Seth Rogen in quello dello zio.

Dal canto suo invece David Lynch non torna dietro una macchina da presa per un lungometraggio dal 2006, “Inland Empire”, mentre nel 2017 aveva riportato in scena “Twin Peaks” per una terza stagione.

Credit Foto David Lynch: Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Steven Spielberg: Romain DUBOIS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons