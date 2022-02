Sono passati ormai cinque anni da quando abbiamo iniziato a seguire i Thyla su questo sito – in quella occasione per il loro primo singolo “Ferries Wheels” – e nel corso di questo periodo la band di Brighton ha avuto l’occasione per pubblicare un buon numero di singoli e un paio di EP, oltre che di suonare molto spesso in giro per il Regno Unito: la pandemia ha rinviato l’uscita del loro omonimo album d’esordio, pubblicato da poco dalla label londinese Easy Life Records.

Registrato in un fienile in Cornovaglia, il loro disco “trae ispirazione dall’esperienza umana quotidiana”, spiega la press-release.

L’inizio è decisamente brillante con la prima perla che questo viaggio di circa quaranta minuti ci sasprà proporre: “Amber Waits” si apre con pesanti muri di chitarre shoegaze e una linea di basso graffiante che sembra contrastare, invece, con i morbidi vocals della frontwoman Millie Duthie. Il coro esplosivo poi è pieno di aggraziate melodie dai profumi sognanti che ci regalano nostalgici momenti di pura magia.

Il recente singolo “3”, uno dei nostri brani preferiti dell’album, parla di relazioni danneggiate: sebbene la dolce voce di Millie sia piena di passione e speranza, il brano – pur dai toni dreamy – sembra sempre pronto per la detonazione che arriva nel ritornello, quando la frontwoman alza i toni e la strumentazione prende strade decise e potenti.

Ci sorprende – in modo positivo – “Echo For Ingrid”, forse piazzata al centro dell’album non a caso: sebbene non manchi un coro molto piacevole, il suo tono è più rilassato rispetto ai brani che la precedono e si puo’ godere di inaspettate sensazioni cinematografiche, un’altra freccia uscita dall’arco dei Thyla.

Dopo l’indie-rock di “Kin”, caratterizzato da riff notevoli, è “Rabbit Hole” a chiudere i giochi con un continuo cambio di umore – piano / forte / piano – in cui possiamo gustare l’ennesima sensazione melodica vincente dell’album.

Un disco che mantiene le sue aspettative, questo esordio full-length dei Thyla sa regalarci bellissimi momenti sognanti e una buona dose di energia e di esplosività: un debutto valido e solido che speriamo sia solo l’inizio di una carriera importante.

Photo Credit: Phoebe Fox