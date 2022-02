DOPO 27 ANNI IL PRIMO DISCO PERDUTO DEI GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR POTREBBE ESSERE RIAPPARSO ONLINE

“All Lights Fucked On The Hairy Amp Drooling” è il titolo del disco ormai diventato mitologico tra tutti i fans (e non solo) dei Godspeed You! Black Emperor.

Il debut album del collettivo canadese uscì nel dicembre del 1994 stampato in sole 33 copie e da allora non fu mai più riproposto in nessun formato.

Ieri sul forum 4chan un utente anonimo ha postato una cartella contenente 24 tracce per un totale di 68 minuti che in molti hanno indicato essere proprio l’introvabile primo album dei Godspeed.

A suggerire tale ipotesi la presenza tra i brani condivisi di versioni ‘più pulite’ di “Random Luvly Moncton Blue(s)” e “Dadmomdaddy” tracce già apparse online nel 2013 e presenti nella tracklist originale del disco perduto.

In attesa di capire se ci troviamo al cospetto di un ritrovamento incredibile possiamo ascoltare quanto emerso sul web nella giornata di ieri:

Credit Foto: Grywnn, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons