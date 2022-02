GUARDA “THERE’S NO END” IL DOCUMENTARIO SU PHIL ELVERUM (MICROPHONES E MOUNT EERIE)

Phil Elverum, cantautore americano titolare dei progetti Microphones e Mount Eerie, è protagonista di un nuovo documentario.

“There’s No End”, diretto da Mattias Evangelista e prodotto dallo stesso cantautore, è stato girato nel settembre del 2020 sulle isole San Juan, stato di Washington, dove l’artista vive insieme alla figlia.

Nel documentario, lungo una ventina di minuti, Elverum affronta l’esperienza complicata e affascinante da padre single raccontando la tragica e dolorosa scomparsa della moglie, musicista e artista Geneviève Castrée.

Elverum dichiara:

Cerco sempre di essere solo me stesso. A volte creo canzoni e album di idee che arrivano in profondità e le mando a tutti gli estranei nel mondo, ma soprattutto ho cercato di mantenere privata la vera vita quotidiana. Volevo condividere la carne e nascondere la pelle. Ora mi sorprendo di rivelare una versione ritratto splendidamente filmata di questa vita domestica; le semplici routine con mia figlia, le idee tortuose che escono senza forma. I nostri momenti vissuti non sono il progetto artistico, ma un’immagine del nostro piccolo mondo con le sue luci e ombre quotidiane, il luogo in cui viviamo realmente. Caffè e fiocchi d’avena in una mattinata di scuola, parlando ancora di morte, battute e vuoto.

Guarda “There’s No End”: