SHARON VAN ETTEN CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “PORTA”

A diversi mesi di distanza dall’ultima ottima collaborazione con Angel Olsen, la loro “Like I Used To Be” usciva a maggio dello scorso anno, Sharon Van Etten condivide il primo singolo di questo 2022.

L’inedito “Porta”, scritto nel 2002, è prodotto dalla stessa Van Etten (qui accreditata anche come voce, synths e drum machines) e Daniel Knowles (synths). Al fianco dell’artista in qualità di backing band troviamo poi: Jorge Balbi (batteria), Charley Damski (chitarra) e Devin Hoff (basso).

Per la maggior parte della mia vita adulta ho lottato con attacchi di depressione, ansia e a volte lascio che quei momenti bui abbiano la meglio su di me, ha spiegato Sharon Van Etten in un comunicato.

In questo periodo mi sono sentito molto dissociata. Non ero connesso al mio corpo e mi sentivo fuori controllo.

Qui entra in gioco Stella Cook amica titolare di Base Pilates in North Carolina:

Cercavo un’ amica, qualcuno con cui parlare che capisse i miei punti deboli e potesse aiutarmi ad aggirarli e trovare i miei altri punti di forza. Sapevo che stavo entrando in una zona senza giudizio e dovevo essere ritenuto responsabile delle mie azioni e Stella mi ha aiutato a fare un passo avanti.

Ci incontravamo una volta alla settimana su Zoom, riprendevamo la vita davanti a un caffè veloce e poi ci mettevamo al lavoro. Poi, un giorno o due dopo, mi mandava un altro video così avevo qualcosa su cui lavorare verso la fine della settimana. Era incoraggiante, ma non invadente. Se la vita si metteva in mezzo, non mi sentivo come se l’avessi delusa, ma adoravo le nostre sessioni. Le aspettavo. Ho iniziato a sentirmi più vicino a lei, e più vicino a me stesso, e questo ha aiutato le cose a sembrare piene di speranza. E volevo solo condividerlo con il mondo

Conclude:

Invece del buio. Invece delle mie paure. Il mio messaggio è di lavorare attraverso di loro. Anche quando è difficile. Anche quando fa male. Raggiungi. Rivolgiti a quell’amico che ti aiuta a raggiungere te stesso.

