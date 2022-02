SU SKY ARTE ARRIVA “MY GENERATION”: UN NUOVO PROGRAMMA DEDICATO ALLE BAND ITALIANE ANNI ’90

Occhi aperti su “My Generation”, una nuova produzione di Sky Arte che sarà dedicata agli anni ’90 musicali italiani, quelli più indie. 10 tappe musicali per 10 monografie. Si comincia con i Negrita, ma poi il piatto musicale sarà ricco e variegato…

“My Generation” (programma curato da Max De Carolis e Fabio Luzietti e scritto con Martina Riva e Margherita Bordino), andrà in onda, a partire dal 19 febbraio, ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) ma sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Non ci saranno, ovviamente, solo i musicisti ad essere coinvolti in prima persona, avranno il loro spazio anche giornalisti, fotografi, discografici e figure chiave del mondo dello spettacolo, non solo degli anni ’90.

Gli interventi sono di: Daniela Amenta, Ernesto Assante, Giulia Cavaliere, Valerio Corzani, Luca De Gennaro, Paolo Dossena, Luca Fantacone, Luca Fornari, Federico Guglielmi, Fabio Lovino, Pasquale Modica, Violante Placido, Fabrizio Rioda, Claudio Santamaria, Stefano Senardi, Valerio Soave, John Vignola, Vito War.

Ecco il calendario completo delle puntate: noterete che sono davvero figure di spicco di quel periodo (ma non solo, in fin dei conti) che spesso hanno trovato spazio anche sulle nostre pagine:

26 febbraio Almamegretta

5 marzo Timoria

12 marzo Virginiana Miller

19 marzo Africa Unite

26 marzo Massimo Volume

2 aprile Modena City Ramblers

9 aprile La Crus

16 aprile Marlene Kuntz

23 aprile Perturbazione