SVELATE LE NOMINATION OSCARS 2022. PER LA MUSICA CI SONO ANCHE JONNY GREENWOOD, BEYONCé E BILLIE EILISH

Svelate oggi le Nominations agli Oscar 2022.

In ambito musicale, all’interno della categoria “Migliore Canzone Originale”, troviamo Beyoncé in corsa con il brano “Be Alive” composta per il film “King Richard” e Billie Eilish con “No Time to Die” estratto dall’omonimo film di James Bond. Completano la lista dei candidati Van Morrison (“Belfast”), Diane Warren (“Four Good Days”) e Lin-Manuel Miranda (“Encanto”).

Spostandoci invece nella categoria “Migliore Colonna Sonora” notiamo la presenza di Jonny Greenwood autore delle musiche del nuovo acclamato film di Jane Champion “The Power Of The Dog”. Il chitarrista dei Radiohead, già nominato nel 2018 per le musiche scritte per “Phantom Thread” di Paul Thomas Anderson, si contenderrà l’ambita statuetta con Hans Zimmer (“Dune”), Nicholas Britell (“Don’t Look Up”), Germaine Franco (“Encanto”) e Alberto Iglesias (“Parallel Mothers”).

Ecco il recap delle nominations:

Nomination Music (Original Song)

Beyoncé – Be Alive (King Richard)

Sebastián Yatra – Dos Oruguitas (Encanto)

Van Morrison – Down to Joy (Belfast)

Billie Eilish – No Time to Die (No Time to Die)

Reba McEntire – Somehow You Do (Four Good Days)

Nomination Music (Original Score)

Nicholas Britell – Don’t Look Up

Hans Zimmer – Dune

Germaine Franco – Encanto

Alberto Iglesias – Parallel Mothers

Jonny Greenwood – The Power of the Dog