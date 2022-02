TRACK: ANORAK PATCH

Stiamo seguendo gli Anorak Patch già da alcuni mesi e ora la giovanissima band di Colchester annuncia l’arrivo del suo primo EP, “By Cousin Sam” (pre-order), in uscita il prossimo 29 aprile via Nice Swan Records.

Il chitarrista Oscar Ryland dice della nuova release: “Musicalmente per noi l’EP prende una nuova direzione. Ha più estremi, alcune parti delle canzoni possono essere molto intense e altre possono essere lente e calmanti, speriamo che agli ascoltatori piaccia. L’ordine di esecuzione dei brani dell’ep è importante – pensiamo che aggiunga all’esperienza complessiva. Inizia e finisce con due canzoni potenti ed emotive e nel mezzo c’è qualcosa di più leggero e accessibile… è pieno di colpi di scena”.

Il nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Cousin Sam” e parla di seppellire un cugino al suo funerale.

Il brano, dalle influenze psichedeliche e dalle atmosfere cupe e severe, si apre con una parte strumentale di chitarra per circa un minuto e rimane calmo anche quando entrano i vocals della frontwoman Effie Lawrence, mentre è solo in seguito (verso i due minuti) che esplode con un energia punk e riff di chitarra decisamente potenti: i cambi diventano poi più frequenti e comportano anche un aumento dell’emotività. Un inizio molto interessante e maturo per questi giovanissimi ragazzi dell’Essex, che si dimostrano come un gruppo da continuare assolutamente a seguire!

