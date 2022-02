CONTINUA LA FAIDA PEARL JAM VS MöTLEY CRüE: STAVOLTA VEDDER PUNZECCHIA TOMMY LEE

La “faida” (parolona) Pearl Jam vs Mötley Crüe continua. Stavolta è Eddie Vedder che rincara loa dose, prendendosi gioco delle acrobazie di Tommy Lee alla batteria.

Tutto era iniziato, per chi non lo sapesse, quando Vedder chiacchierando con il New York Times Magazine su una sua attività in un locale di San Diego, molti anni fa, ha detto: “finivo per essere a spettacoli a cui non avrei scelto di andare – gruppi che monopolizzavano MTV alla fine degli anni ’80. Le band metal che – sto cercando di essere gentile – disprezzavo. ‘Girls, Girls, Girls’ e i Mötley Crüe: F**k you. Li odiavo. Odiavo come facevano apparire i ragazzi. Odiavo come facevano apparire le donne. Sembrava tutto così vacuo“.

Nikki Sixx dei Mötley Crüe ha risposto con un tweet: “Mi ha fatto ridere oggi leggere quanto il cantante dei Pearl Jam odiasse i Motley Crue. Ora, considerando che sono una delle band più noiose della storia, è una specie di complimento, no?”

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll — 📷 (@NikkiSixx) February 5, 2022

I Pearl Jam, non si sono fatti attendere, twittando: “Amiamo i nostri fan annoiati“, insieme al video di una folla entusiasta che canta insieme a una performance di “Given to Fly”.

We ❤️ our bored fans. pic.twitter.com/B1cWuZDww4 — Pearl Jam (@PearlJam) February 7, 2022

Ora, Vedder, che poteva a questo punto chiudere la contesa passandoci sopra, al suo concerto solista nel New Jersey domenica 6 febbraio, suonando con la sua backing band Earthlings, che ha alla batteria Chad Smith dei RHCP, se ne è uscito con: “Quella batteria – quella argentata, bellissima macchina di cui lui è il motore – non ha bisogno di elevarsi o ruotare per fare il suo lavoro. Lasciatemi sottolineare questo“.

Naturalmente, Vedder stava parlando del batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee, noto per le sue acrobazie ad alta quota per suonare a testa in giù su una batteria rotante. appositamente realizzata per lui e per gli show dei Mötley.

Morale della favola…la “guerra” non pare finita, andranno avanti ancora per molto?

Credit Foto Eddie Vedder: Press

Credit Foto Tommy Lee: © Glenn Francis, www.PacificProDigital.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons