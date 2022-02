È il momento delle conferme in casa Silverbacks. Il quintetto irlandese, fondato e capeggiato dai fratelli Daniel e Kilian O’Kelly (cantanti e chitarristi), arriva al fatidico appuntamento col secondo album circondato dal clamore generato dal recente esordio, il pluri-incensato “FAD”, uscito nell’estate del 2020. Un debutto composto e registrato negli ultimissimi mesi della ridente epoca pre-COVID, quando le distanze interpersonali non erano all’ordine del giorno, un luogo affollato non rappresentava per forza una minaccia alla salute e le mascherine venivano indossate giusto dai turisti asiatici più premurosi.

Le radici di “Archive Material”, invece, affondano in maniera decisa nel terreno pandemico; nel nuovo disco della band dublinese, infatti, tutto ruota attorno alla vita ai tempi della lunga ed estenuante emergenza sanitaria globale. Un lavoro che – come ci hanno spiegato gli stessi Silverbacks, di cui riprendo quasi testualmente le parole – prova a catturare l’assurda miscela di monotonia e inquietudine strisciante sperimentata da tutti noi negli ultimi due anni.

Per nostra fortuna i cinque irlandesi sono degli inguaribili buontemponi: la loro traduzione in musica di un incubo che, nonostante vaccini e guardia alta, continua ad attanagliare il mondo da ben 24 mesi, ha un gusto leggero, divertente e un filo sarcastico. È l’ironia il segreto del successo della formula post-punk proposta dai Silverbacks, degni eredi dello stile strampalato e spigoloso dei maestri Pavement.

L’ombra lunga di Stephen Malkmus si staglia sulle dodici tracce di “Archive Material” come fosse una presenza evanescente ma viva – percepibile in modo particolarmente chiaro negli episodi musicalmente più vicini allo slacker rock degli anni novanta, sempre in bilico tra la dolcezza di melodie squisitamente pop e la “ruggine” di intrecci chitarristici raffinati ma dal sapore lo-fi (“A Job Worth Something”, “Central Tones”, “Nothing To Write Home About”, la soffice “Econymo” impreziosita dalle note di un piano elettrico).

Non voglio dire che i Silverbacks ripudino la modernità, ma di certo non fanno alcun tipo di sforzo per suonare al passo coi tempi. Il legame di “Archive Material” con i nostri terrificanti giorni è indissolubile; in questo senso è emblematico il testo di “Different Kind Of Holiday”, che descrive come i vari periodi di confinamento abbiano cambiato i rapporti tra vicini di casa.

Da un punto di vista prettamente stilistico, però, l’album sarebbe potuto benissimo uscire a inizio millennio, nel pieno della fortunatissima ondata indie rock degli anni zero, o persino prima. Sicuramente avrebbe raccolto – in maniera tra l’altro meritata – tante attenzioni in più. Mi rendo però perfettamente conto che una simile constatazione nulla toglie o aggiunge a un disco che, seppur carente in termini di originalità, sa lasciare un segno forte nell’ascoltatore poiché fresco, genuino e coinvolgente.

I ritmi ballabili e dance-punk di “Rolodex City”, “Recycle Culture” e “Archive Material” (siamo dalle parti dei Gang Of Four o, giusto per non scomodare i giganti, dei Radio 4 meno nervosi) e la voce deliziosa della bassista Emma Hanlon (tenerissima nella conclusiva “I’m Wild”) sono tra i punti più luminosi di un album che nessun lettore di Indie For Bunnies dovrebbe farsi scappare.