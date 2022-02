TRACK: PARTNER

Dopo aver realizzato il loro secondo LP, “Never Give Up“, a novembre 2020, le Partner sono pronte per ritornare con materiale inedito.

Il loro nuovo singolo si chiama “Time Is A Car” ed è accompagnato da un video diretto da Lesley Marshall.

Nel 2020 le due canadesi sono andate a Gabriola Island, sulla costa occidentale della British Columbia, dove hanno passato i 14 giorni di quarantena insieme scrivendo e provando: in seguito sono state al Ten Noise Recording Studio per 7 giorni per registrare nuovo materiale e “Time Is A Car” è il primo estratto da quella sessione.

Senza dimenticare le loro origini classic rock – sono ben presenti riff heavy – nel nuovo pezzo le due canadesi lasciano filtrare anche influenze pop con chitarre jangly e brillanti: un tuffo dolce-amaro negli anni ’80, godibile ed energico!

Listen & Follow

Partner: Spotify | Bandcamp | Soundcloud