WEEZER: CI SONO LE DATE (PROVVISORIE) DEI 4 ALBUM ISPIRATI ALLE STAGIONI, ATTESI NEL 2022

I Weezer avevano già lasciato intendere che avrebbero pubblicato quattro album nel 2022, intitolati “SZNS”, e ora il frontman Rivers Cuomo ha confermato le date di uscita (provvisorie) per i quattro album.

Dato che gli album prendono il nome dalle quattro stagioni pare proprio che le uscite dei lavori seguiranno solstizi ed equinozi di quest’anno: il tweet di Cuomo è molto chiaro a riguardo.

Here are the SZNS release dates*:

Spring: Sunday, March 20

Summer: Monday, June 20

Fall: Thursday, September 22

Winter: Wednesday, December 21

*Those should be the first days of the seasons so please correct me if wrong.

*Also, not confirmed with any record company or manager.

— Rivers Cuomo (@RiversCuomo) February 7, 2022