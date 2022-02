ADDIO ALLA REGINA DEL FUNK. A 77 ANNI MUORE BETTY DAVIS.

E’ scomparsa l’iconica cantante funk Betty Davis.

L’artista, venuta a mancare nella sua casa di Homestead, Pennsylvania, aveva 77 anni.

È con grande tristezza che condivido la notizia della scomparsa di Betty Davis, un’influenza musicale multi-talento e pioniera rock star, cantante, cantautrice e icona della moda, ha dichiarato l’amica di lunga data di Davis, Connie Portis.

Soprattutto, Betty era un’amica, zia, nipote e membro amato della sua comunità di Homestead, in Pennsylvania, e della comunità mondiale di amici e fan. Renderemo omaggio al suo personaggio bello, audace e sfacciato. Oggi apprezziamo la sua memoria come la persona dolce, premurosa e riflessiva che era…

Nata il 26 luglio 1944 (e non 1945 come fino ad oggi riportato) la Davis debutta nel 1973 con il disco omonimo imponendosi immediatamente all’attenzione, in particolare di appassionati funk e soul, per merito delle sue performance live travolgenti.

I successivi dischi saranno “They Say I’m Different” (1974) e “Nasty Gal” (1975).

Nel 1968 la Davis sposò Miles Davis e nonostante la coppia rimarrà insieme per un solo anno la relazione fu particolarmente importante per il celebre jazzista che grazie alla consorte fu introdotto alle più grandi icone rock dell’epoca, tra queste Jimi Hendrix.

Miles raffigurerà Betty sulla copertina del suo “Filles de Kilimanjaro” (1968) disco che contiene il brano “Mademoiselle Mabry” (Betty Mabry è il nome all’anagrafe della Davis).

I 3 album di Betty Davis sono stati recentemente ristampati dalla Light In The Attic Records insieme a precedenti sessioni in studio al fianco di Miles Davis e un disco mai pubblicato prima e risalente al 1976 (“Crashin’ from Passion”).

Nel 2017 è uscito un documentario sull’artista (“Betty – They Say I’m Different”) che due anni più tardi ha scritto, arrangiato e prodotto la sua ultima canzone “A Little Bit Hot Tonight” cantata da Danielle Maggio.