I GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR TORNERANNO IN ITALIA ANCHE IN AUTUNNO

Dopo la data estiva annunciata nei giorni scorsi e prevista per mercoledì 13 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Stupinigi (TO), i Godspeed You! Black Emperor confermano anche altri tre appuntamenti per l’autunno.

Il collettivo post-rock di Montreal, infatti, tornerà in Italia anche nel mese di ottobre per presentare il suo settimo LP, “G_d’s Pee At The State’s End“, uscito nell’aprile dello scorso anno.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per sabato 1 all’Estragon Club di Bologna, per lunedì 3 all’Atlantico di Roma e per martedì 4 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti, che sono già disponibli su ‘Dice.fm’, costano 33,88 € per tutti e tre i concerti. Qui potete trovare tutte le informazioni.

