I MARLENE KUNTZ FIRMANO LA COLONNA SONORA DEL FILM “IO SONO VERA”

Sono i Marlene Kuntz a firmare la colonna sonora del film “Io sono Vera”, dal 17 febbraio 2022 al cinema e su tutte le piattaforme digitali.

Con la regia di Beniamino Catena, il film racconta la storia di Vera, una bambina di undici anni, che scompare senza lasciare traccia. Due anni dopo ritorna ma invece di essere adolescente è una giovane donna che non ricorda niente. Quando i ricordi riaffiorano alla memoria, Vera capisce di aver vissuto la vita di un uomo cileno, clinicamente morto che, dall’altra parte del mondo, si era risvegliato nello stesso istante in cui lei era svanita nel nulla.

Per la composizione di questa colonna sonora siamo partiti dalla sceneggiatura – commenta la band – dalle suggestioni e dalle visioni del regista per immaginarci un mondo sonoro. Volevamo porci dei vincoli creativi, di conseguenza abbiamo individuato quali strumenti avremmo suonato, quali processori di suono avremmo utilizzato e la tonalità principale di tutta l’opera. Con questi “paletti” abbiamo prodotto sonorità e atmosfere che man mano inviavamo al regista, mentre lui ci rispondeva con foto di scena o brevi frammenti video. Grazie a questo interscambio si è definita sempre più la direzione musicale: per buona parte dei brani il suono doveva risultare naturale, in qualche modo organico ma non facilmente riconducibile a strumenti musicali convenzionali. Siamo felici anche per Beniamino Catena, regista del film e nostro amico. Un’amicizia nata a Cuneo tanto tempo fa, concretizzatasi al meglio con la realizzazione del video de La canzone che scrivo per te e durata fino ai giorni nostri.

L’ultimo disco dei Marlene Kuntz, “Lunga Attesa”, è uscito nel 2016, mentre l’anno scorso sulle nostre pagine celebravamo i 25 anni del loro grande classico “Il Vile”.

Credit Foto: Alex Astegiano