MILES KANE SUL RITORNO DEI THE LAST SHADOW PUPPETS: “SAREBBE SCORTESE NON CONCLUDERE LA TRILOGIA”

Miles Kane, in queste settimane impegnato in tour promozionali del suo recente album “Change The Show” in una recente intervista ha trovato il modo di tornare a parlare dei The Last Shadow Puppets super-gruppo nel quale milita insieme all’amico Alex Turner (oltre alla voce degli Arctic Monkeys completano la band James Ford e Zach Dawes).

Parlando com Music Week Kane ha dichiarato:

Non credo faremo niente nel prossimo futuro… ma penso che non chiudere la trilogia sia scortese… la trilogia sarebbe la ciliegina sulla torta…

The Last Shadow Puppets hanno realizzato due album in studio: “The Age of the Understatement” (2008) e “Everything You’ve Come to Expect” (2016).

Sempre l’artista britannico nel 2018 sul ritorno del progetto commentava:

The Last Shadow Puppets erano buoni, mi sono molto divertito. Riportarli in vita? Chi lo sa? Mai dire mai

mentre più recentemente ha svelato di aver registrato, insieme a Lana Del Rey, tanto materiale da poter riempiere un album.