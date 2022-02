“RIP IT UP AND START AGAIN” DI SIMON REYNOLDS DIVENTA UN DOCUMENTARIO: ECCO IL TRAILER

Il libro di Simon Reynolds del 2005 “Rip it Up and Start Again” è un pezzo di storia per chi si occupa della scena post-punk originale: parte dai primi anni ’80 e segue le trasformazioni e le derive di un genere, parlando anche di goth, synthpop, New Romantic, e il New Pop di ABC e Frankie Goes to Hollywood. Questo libro fondamentale ora diventa un documentario curato da Nikolaos Katranis e dal regista premio Oscar Leon Gast.

Il filmato conterrà numerose interviste, tra gli altri con Jah Wobble (PiL), Ana da Silva (Raincoats), Genesis Breyer-P-Orridge (Throbbing Gristle, Psychic TV), Mark Stewart (The Pop Group), Stephen Mallinder (Cabaret Voltaire), ma forse quello che più interessa sono i rari video di svariate performance. Per ora ancora nessuna data di uscita.

