ASCOLTA “2AM”, IL NUOVO SINGOLO DEI FOALS

Dopo aver realizzato ben due LP nel 2019, “Everything Not Saved Will Be Lost Pt. 1 & Pt. 2”, i Foals sono pronti per tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza.

La band di Oxford, infatti, pubblicherà nel corso della prossima estate, via Warner / Transgressive Records, il suo settimo album, “Life Is Yours”: non ci sono ancora molti dettagli a riguardo, ma sappiamo che è stato registrato gli studi della Speedy Wunderground a Londra e i Real World Studios di Bath, mentre qui sotto trovate la tracklist.

Dopo “Wake Me Up”, condivisa a novembre, ora il gruppo inglese rilascia un altro nuovo singolo, “2AM”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman Yannis Philippakis dice della loro nuovo brano: “Musicalmente “2AM” è una delle canzoni più poppeggianti che abbiamo mai scritto. Parla di cicli ripetitivi di comportamento distruttivo, con cui penso che molte persone possano relazionarsi e certamente è un’espressione di qualcosa con cui io lotto. C’è qualcosa di catartico nel metterlo in questa canzone gioiosa e ottimista che ha un senso di liberazione”.

“Life Is Yours” Tracklist:

1. Life Is Yours

2. Wake Me Up

3. 2AM

4. 2001 (Summer Sky)

5. Flutter

6. Looking High

7. Under The Radar

8. Crest Of The Wave

9. The Sound

10. Wild Green

