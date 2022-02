“FEAR OF THE DAWN” è IL NUOVO SINGOLO DI JACK WHITE

“FEAR OF THE DAWN” è IL NUOVO SINGOLO DI JACK WHITE

A distanza di quattro anni dal suo terzo LP, “Boarding House Reach”, Jack White tornerà quest’anno con ben due nuovi album di materiale inedito, “Fear Of The Dawn” (8 aprile) e “Entering Heaven Alive” (22 luglio), entrambi in uscita per la sua Third Man Records.

Nella press-release il musicista di Detroit ha detto che il processo creativo di due anni ha portato a “due album completamente differenti”, aggiungendo poi che “ognuno è definito da diverse ispirazioni, diversi temi e diversi stati d’animo”.

Dopo “Taking Me Back” e “Love Is Selfish”, condivisi nei mesi scorsi, oggi lo statunitense rilascia un nuovo singolo, “Fear Of The Dawn”, la title-track del primo dei due suoi nuovi LP.