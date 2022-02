IAN MCDONALD, MEMBRO FONDATORE DEI KING CRIMSON, MORTO A 75 ANNI

Ian McDonald, membro fondatore di King Crimson e Foreigner, è morto mercoledì all’età di 75 anni.

Il suo agente non ha fornito le cause della morte, ma ha detto che “è deceduto in pace” circondato dalla sua famiglia nella sua casa a New York City.

Nato nel 1946 a Osterley, Middlesex, il musicista inglese aveva fondato i King Crimson nel 1968 insieme a Robert Fripp, Michael Giles, Greg Lake e Peter Sinfield, mentre negli anni ’70 aveva lanciato i Foreigner, che sono durati fino al 1980.

McDonald era stato inoltre session musician per T. Rex, Steve Hackett e Asia.

“Eravamo una buona band, cosa posso dire?”, ha detto a Rolling Stone del suo periodo nei King Crimson nel 2019. “Era una musica davvero interessante e gli spettacoli dal vivo erano molto divertenti. Le improvvisazioni semplicemente andavamo in posti davvero strani e ci supportavamo a vicenda. Ci fidavamo l’uno dell’altro”.